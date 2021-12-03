Новая гарнитура Project Ironman AR

На этой неделе ходили слухи о том, что новая гарнитура дополненной реальности AR под кодовым названием Project Ironman может быть запущена на Verizon 5G. Гарнитура AR, очевидно, находится в разработке Lenovo и Motorola и может стать новым дополнением к линейке продуктов ThinkReality. На этой неделе появились изображения, дающие представление о том, как может выглядеть гарнитура AR.

Гарнитура AR состоит из шейной части, которая обеспечивает питание и данные для гарнитуры через кабель.

Полная система может стоить от 2000 до 2500 долларов, что делает ее альтернативой гарнитуре смешанной реальности Microsoft Hololens 2 стоимостью 3500 долларов.