Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто

Disintegration - это проект бывшего разработчика Halo Маркуса Лехто, который использует команду из 30 человек, талантливых разработчиков из Triple-A, для создания нового шутера. Disintegration - это стратегическая игра, основанная на транспортных средствах, а не экшн-игра, подобная Halo. Это шутер от первого лица с множеством тактических элементов в реальном времени. Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали. Есть целая однопользовательская сюжетная кампания, а также огромный многопользовательский режим. Игра имеет визуальный стиль и темы с Halo, Destiny и даже Warframe, и напоминает старую игру Nintendo 64 под названием Forsaken.