Новая игра Ninja Theory "Bleeding Edge" открыта для альфа-тестирования. Для того чтобы принять участие в тесте, нужно зарегистрироваться в программе Bleeding Edge Insider.

На данный момент у Ninja Theory есть множество различных проектов, одним из которых является Bleeding Edge. Они уделяет большое внимание качественному геймплею ближнего боя. Герой может бегать, прыгать и использовать комбо-броски, а также уворачиваться от атак противника.

Тестирование проводится каждую субботу с 19:00 до 22:00. В игре есть многопользовательская игра, поэтому игроки Xbox и ПК будут объединены в одну большую группу.