Новая камера для стриминга Razer Kiyo X Webcam

Razer анонсировала Kiyo X Webcam - обновление своей видеокамеры начального уровня для стримеров. Новая модель предлагает захват и потоковую передачу видео в формате Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду или 720p со скоростью 60 кадров в секунду. Он полностью настраивается в программном обеспечении Razer Synapse и имеет функцию автофокусировки. Хотя встроенной светодиодной подсветки нет, она совместима с программным обеспечением Razer Virtual Ring Light, которое использует монитор вашего ПК для создания источника света.

Стоит отметить, что, как и другие камеры Razer Kiyo, он лучше всего работает при подключении к ПК с Windows. Хотя он будет работать на Mac через USB, программное обеспечение Razer Synapse несовместимо с macOS, поэтому вы не сможете настроить параметры.
Комментарии и отзывы Razer Kiyo X Webcam
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