Новая линейка индукционных варочных поверхностей компании Candy

Популярный на территории России бренд Candy сообщил о поступлении в продажу обновленных индукционных варочных поверхностей 2020 года. Новая линейка включает 4 модели.

Ключевые особенности

Сенсорное управление (стандартное, монослайдер, мультислайдер)

9 ступеней нагрева

Защита от перегрева

Автоматическиое отключение

Функция "Пауза"

Блокировка управления

Режим "Поддержание тепла"

Быстрый нагрев BOOSTER

Слайдерное управление используется моделях CIS642MCTT и CIS642SCTT. Такое управление позволяет выбрать мощность нагрева каждой конфорки. Все модели оснащены функцией блокировки управления. Она позволяет обезопасить от случайного включения панели. Функция "Пауза" позволяет перевести варочную поверхность в режим ожидания, с этого момента в посуде поддерживается минимальное количество тепла. Такая функция поддерживается всеми моделями, кроме базовой CJ2D46TKT.

На представленных варочных поверхностях можно использовать минимальный диаметр посуды 120 мм, иначе индикатор на поверхности укажет на отсутствие посуды.

Функция "Поддержание тепла" поддерживает блюдо в теплом состоянии на длительное время.

Функция BOOSTER или "Ускоренный нагрев" обеспечивает более быстрый нагрев. Варочную поверхность можно использовать на даче, вместо использования газовых баллонов. Все модели оснащены мультитаймером до 99 минут.

Технические характеристики

Минимальная толщина столешницы 30 мм

Максимальная мощность 7,4 кВт

Сеть 220-240В или 380-415В

4 зоны нагрева