Новая линейка процессоров Gemini Lake

Самый производительный в серии CPU под названием Pentium J 5040 разогнали до 3,2 ГГц в режиме boost. Материнские платы и мини-компьютеры на базе решений Gemini Lake появятся в продаже в начале 2020 года.В серии появятся десктопные Pentium J 5040, Celeron J4125 и J 4025, мобильные Pentium N5030, а также Celeron N4120 и N4020. Новинки построены на базе 14-нм архитектуры Goldmont Plus, использованной в предыдущей линейке и оснащены аналогичной интегрированной графикой UHD, но получили более высокую тактовую частоту.О стоимости модели пока неизвестно.