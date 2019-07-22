Новая модель Colorfly C10 и его функции

Несмотря на «карманные» габариты, ёмкость аккумулятора Colorfly C10 составляет 3400 мАч — на уровне современных смартфонов. 32 ГБ встроенной памяти можно расширить еще на 64 ГБ с помощью карты microSD. Работает плеер под управлением фирменной заводской прошивки на базе Linux.«Сердце» Colorfly C10 — процессор JZ4760 в комбинации с актуальным ЦАП Cirrus Logic CS4398. Поддерживается декодирование до 32 бит / 192 кГц, работа с DSD64/128 файлами CUE и форматами APE, FLAC, ALAC, WAV, WMA, MP3 и AAC — аппарат практически всеяден в отношении музыкальных файлов. Выходного сопротивления модели достаточно, чтобы подключить даже мониторные наушники.Задняя и боковые панели плеера выполнены из красного дерева с винтажным рисунком — такое решение нечасто встречается даже в премиум-сегменте. На фронтальной поверхности устройства разместился 2,35-дюймовый экран с разрешением 400 x 360 пикселей, под которым находятся кнопочный пульт управления воспроизведением и ползунок регулировки громкости.Стоимость модели составит 109 долларов.