Новая модель RF 24-240mm F4–6.3 IS USM

Система стабилизации изображения позволяет компенсировать пять ступеней экспозиции. Кроме того, это первый полнокадровый объектив, где реализована динамическая стабилизация. Благодаря ей фотограф может рассчитывать на четкие кадры при съемке с рук даже на длительной выдержке. Привод автофокусировки Nano USM сочетает в себе преимущества системы STM и кольцевого мотора USM, обеспечивая автофокусировку на 88% кадра по горизонтали и 100% по вертикали с помощью технологии Dual Pixel CMOS AF.Благодаря большому кольцу фокусировки/управления с перекрестной насечкой и кольцу зумирования с возможностью фиксации и диапазоном вращения 100° объектив даёт полный контроль над съемкой. Большой диаметр и короткий рабочий отрезок байонета RF позволяют конструировать объективы с большими задними элементами, что обеспечивает максимально возможное качество изображения.Модель RF 24-240mm F4–6.3 IS USM стала вторым объективом бренда, выпущенным в 2019 году, и предлагает самый большой в RF-серии зум. Она отличается компактными размерами и весит всего 750 граммов, что крайне мало с учётом покрываемого диапазона фокусных расстояний. Благодаря 10-кратному увеличению, большому выбору фокусных расстояний и максимальной диафрагме f/4–6.3 объектив добавляет камере возможностей. Фокусное расстояние 24 мм подойдет для групповых кадров, природных и городских пейзажей, а в телеположении 240 мм получаются портреты, снимки мероприятий, спортивных соревнований или диких животных со среднего расстояния.О стоимости новинки пока неизвестно.