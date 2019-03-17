Новая модель Razer BlackWidow

Клавиатура получила систему подсветки с индивидуальной кастомизацией клавиш Razer Chroma, настройка производится с помощью утилиты Razer Synapse 3. Функция Razer Hypershift поддерживает установку макросов на отдельные клавиши и возможность выбора дополнительных функций. До пяти пользовательских профилей можно сохранить как в памяти самой клавиатуры, так и в облаке — в последнем случае получить к ним доступ можно на любом устройстве с выходом в интернет.Новая модель популярной линейки оснащена фирменными «зелеными» механическими переключателями с тактильным откликом, минимальным люфтом и ресурсом до 80 миллионов нажатий. Новинка с частотой опроса 1000 Гц и технологией мгновенного срабатывания снабжена защитой от фиктивных нажатий.Новинка получила стоимость 120 долларов.