Новая модель искусственного интеллекта DeepMind помогает расшифровывать, датировать и находить древние надписи

Методы машинного обучения предоставляют новые инструменты, которые могут помочь археологам понять прошлое, особенно когда речь идет о расшифровке древних текстов. Последним примером является модель искусственного интеллекта, созданная DeepMind, дочерней компанией Alphabet, которая помогает не только восстановить текст, отсутствующий в древнегреческих надписях, но и помогает распознать когда текст был написан.

Новое программное обеспечение, названное Итака, обучается на наборе данных примерно из 78 608 древнегреческих надписей, каждая из которых помечена метаданными, описывающими, где и когда она была написана. Как и все системы машинного обучения, Итака ищет шаблоны в этой информации, кодируя эту информацию в сложных математических моделях, и использует эти выводы, чтобы предложить текст, дату и происхождение.

Это многообещающая статистика, но важно помнить, что Итака не способна работать независимо от человека. Его результаты в конечном итоге основаны на данных, собранных традиционными археологическими методами, и его создатели позиционируют его просто как еще один инструмент в более широком наборе криминалистических методов, а не как полностью автоматизированного историка с искусственным интеллектом.