Новая модель раскладушка 2720

Обновленный Nokia 2720 станет третьим классическим телефоном бренда, получившим вторую жизнь. До этого компанией HMD Global были выпущены два возрожденных телефона: Nokia 3310 и Nokia 8110.В качестве операционной системы будет задействована платформа KaiOS, хотя, возможно, роль программного интерфейса будет возложена на модифицированный вариант Android. Также новинка может получить «закрытую» ОС, как недавно вышедшая модель Nokia 220 4G.На данный момент про гаджет мало что известно. Наверняка, он сохранит дизайн предшественника, то есть корпус будет иметь форму классической «раскладушки». Кроме того, слухи приписывают телефону возможность работать в мобильных сетях 4G LTE.Ожидается, что мероприятие, на котором будут представлены новинки Nokia, состоится 5 сентября накануне открытия берлинской выставки IFA 2019. В числе прочих мобильных устройств будет анонсирован и аппарат под названием Nokia 2720 2019.О стоимости новинки пока неизвестно.