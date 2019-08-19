Новая нейтронная звезда

Эштон и Ласки надеются, что их работа станет подспорьем для новых открытий. Ведь исследования сбоев дают возможность учёным как бы заглянуть внутрь этих объектов и понять, наконец, что происходит с «глючной» звездой.Углубившись в тему, астрономы отметили и другую странность: прямо перед «сбоем» звезда снижает скорость вращения, и только потом начинает движение. Так появилась теория о том, что само замедление и есть причина сбоя. Тем не менее ярких мыслей насчёт того, что же именно к этому могло привести, у учёных до сих пор нет.Эштон объясняет: из-за крутящих моментов звезды постепенно замедляются, прямо как колесо перевернутого велосипеда из-за трения подшипников. Но время от времени пульсары из-за глитчей сбиваются и притормаживать отказываются. Вместо этого они, наоборот, ускоряются. И хотя эффект ускорения незначительный, обнаружению он всё же поддаётся.На расстоянии 959 световых лет Vela Pulsar диаметром около 20 километров совершает 11,195 оборота в секунду. За этими пируэтами давно и пристально наблюдают учёные. Пищей для нового исследования одного из самых известных пульсаров послужил глитч — неожиданное увеличение скорости вращения. В последний раз явление фиксировали в 2016 году доктор Грег Эштон из Университета Монаша и его коллега Полом Ласки. Недавно авторы вернулись к изучению загадочного феномена.