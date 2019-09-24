Новая оболочка MIUI 11 от Xiaomi

Состоялся долгожданный анонс новой фирменной оболочки компании Xiaomi.

MIUI 11 основана на последней версии Android 10.

В оболочку добавили новый дизайн интерфейса, который стал более минималистичным, шрифт Milan Pro с динамическим масштабированием и обновлённые рингтоны.

В MIUI 11 улучшили тёмную тему, добавили пакет функций и приложений Mi Work Suite.

Также режим экстремального энергосбережения Mi Go, смартфон с зарядом аккумулятора 5% сможет проработать до 24 часов.

Ещё разработчики Xiaomi в новой оболочке переработали функцию Always-On Display. Теперь анимацию можно выводить на экран и отображать любой текст.

Стабильную версию выпустят в первой половине октября.