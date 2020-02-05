Новая подводная камера WG-70 от Ricoh

Ricoh только что объявил о запуске своей новейшей подводной цифровой компактной камеры WG-70. Новинка имеет дизайн схожий с ее предшественниками и даже использует тот же 16 МП 1 / 2,3-дюймовый CMOS-датчик с задней подсветкой, что и WG-60.

Датчик имеет максимальную чувствительность ISO 6400 и предлагает 9-точечную систему автофокусировки (AF) с точечным AF и автоматическим слежением на борту. Датчик работает в паре с объективом с ЭФР 28–140 мм и максимальной диафрагмой f/3,5-f/5,5. Камера поддерживает съемку видео Full HD с функцией «тройной защиты от сотрясений», предотвращающей размытие изображений для фотоснимков и видео.

WG-70 выдержит погружение до 14 м, падение с высоты до 1,6 метров и температуру до -10 ° C. Стоимость $ 280.