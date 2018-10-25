Новая прочная камера Ricoh WG-60

Ricoh WG-60 - это новая прочная водонепроницаемая камера. Выдерживает глубину до 14 м (45 футов), падения с 1,8 м (11 футов) и мороз до -10 ° C (14 ° F). Она оснащена 16-мегапиксельным датчиком BSI-CMOS, эквивалентом 28-140 мм, 2,7-дюймовым ЖК-дисплеем и встроенным светодиодным сигналом.

WG-60 почти идентична с WG-50. Единственная разница, заключается в поддержке карт FlashAir Wi-Fi SD, которые являются единственным способом подключения камеры к мобильным устройствам. WG-60 будет доступен в следующем месяце за 250 фунтов стерлингов, в красном или черном цвете.