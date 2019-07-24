Новая прочная модель под названием TM-530R

Экран телефона обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей при размере диагонали 2,4 дюйма. Новинка получила светодиодный фонарик, FM-тюнер, Bluetooth-адаптер, mp3-плеер, а также камеру, разрешение которой не уточняется. Для хранения музыкальных треков и фотографий можно воспользоваться картой памяти формата microSD. Телефон не поддерживает сети 3G и 4G и способен лишь работать в сетях 2-го поколения.Среди бесспорных достоинств TM-530 R следует назвать сверх мощную батарею, которая получила емкость 3500 мАч. Подобная величина для кнопочных телефонов огромна, поскольку стандартная емкость аккумулятора у моделей такого класса редко превышает 1200 мАч. Таким образом, данный гаджет может выступать в роли пауэрбанка, то есть от него можно заряжать другие мобильные девайсы: для этого в корпусе имеется полноформатный порт USB.Российский производитель Texet расширил ассортимент кнопочных телефонов, включив в него новую модель под названием TM-530 R, поддерживающая работу с двумя SIM-картами. Аппарат получил сверхпрочный корпус, который защищен от проникновения внутрь влаги и пыли. Степень защиты соответствует стандарту IP68. Это означает, что телефон сохранит работоспособность после пребывания в воде на метровой глубине.О стоимости новинки пока неизвестно.