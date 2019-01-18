Новая рабочая станция Ableton's Push для диджеев

Компания Akai новую рабочую станцию для диджеев. Рабочая станция Ableton's Push была разработана для того, чтобы вернуть исполнителей в чувство, не прибегая к помощи компьютеров.

Если вы знакомы с серией Push Ableton, то Force будет выглядеть очень знакомо, в конце концов, Akai сделал оригинальный Push. Очевидным отличием здесь является включение 7-дюймового мультитач-дисплея аналогичного тому, который можно найти в MPC Live. Ableton's Push объединил процесс создания и воспроизведения вашей музыки в одно программное обеспечение. Для поклонников семплов есть библиотека звуков на 10 Гб, а также возможность записи своих собственных семплов на лету. В продажу поступит 5 февраля, и стоимость его будет составлять 1500 долларов.