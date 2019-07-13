Новая серия материнских плат X570 Aorus

На​​ X570 Aorus установлен датчик, измеряющий уровень шума вентиляторов в децибелах и позволяющий регулировать их скорость, чтобы компьютер работал максимально тихо. Материнские платы поставляются с новейшей версией технологии Q-Flash Plus. С её помощью можно обновлять BIOS, не устанавливая процессор, память и графические карты, чтобы избежать проблем с совместимостью. В новинках используется обновленный интерфейс BIOS с более интуитивным управлением, что упрощает настройку и разгон компьютера.Вся линейка X570 Aorus использует сетевые контроллеры Intel Gbe LAN: в моделях X570 Aorus Master и X570 Aorus Xtreme cкорость соединения достигает 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с соответственно. Кроме того, все модели поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax) с передачей данных на скорости до 2,4 Гбит/с, что практически эквивалентно проводной связи по Ethernet.В новых материнских платах используется интерфейс PCIe 4.0 с пропускной способностью 32 ГБ/с, благодаря чему быстрые накопители PCIe NVMe AIC и M.2 NVMe работают эффективнее. X570 Aorus поддерживает подключение сразу до четырех твердотельных накопителей NVMe M.2, а также создание массива RAID высокой емкости и производительности. Слоты M.2 на материнских платах серии X 570 Aorus имеют режимы PCIe 4.0 и SATA, поэтому у пользователей не будет проблем с выбором накопителей формата M.2. Ещё Gigabyte предусмотрела защиту от перегрева накопителей, чтобы они работали на максимальной скорости.Материнские платы X570 Aorus оснащены 14-фазной подсистемой питания. Во флагманской модели Xtreme — и вовсе 16 фаз, что снижает нагрузку на каждую фазу, сокращает выделение тепла, но повышает энергоэффективность и долговечность платы. Кроме того, это расширяет возможности по разгону и позволяет максимально раскрыть потенциал новых процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Радиатор Fins-Array, тепловые трубки Direct Touch и пластина из наноуглерода обеспечивают эффективное охлаждение чипсета во время работы.О стоимости новинки пока неизвестно.