Новая система Aurora R13 от Alienware оснащена процессором Intel Alder Lake 12-го поколения

Новый игровой настольный компьютер Alienware Aurora R13 оснащен чипом Intel Alder Lake 12-го поколения и совершенно новым дизайном. Вы можете выбрать что угодно, от Core i5-12600KF до i9-12600KF, а также целый ряд видеокарт Nvidia.

R13 также демонстрирует переработанный корпус Alienware Legend 2.0, который имеет увеличенное количество внутреннего пространства, которое должно способствовать лучшему воздушному потоку. Он также предлагает вариант с прозрачной боковой панелью за дополнительные 70 долларов. Вы по-прежнему можете открыть корпус без каких-либо инструментов, что упростит обновление компонентов или начало настройки.

Наличие чипа Alder Lake 12-го поколения дает R13 доступ к большему количеству аппаратных опций по сравнению с R14. Например, в то время как R13 может поддерживать до 128 ГБ ОЗУ DDR5, R14 поддерживает только до 128 ГБ ОЗУ DDR4. R13 также дает вам возможность установить жидкостное охлаждение процессора Alienware Cryo-Tech Special Edition, который имеет 120-миллиметровый радиатор со скоростью насоса 2800 об / мин. Варианты блоков питания с наивысшим номиналом - 750 Вт Platinum для обеих сборок. Хранилище также одинаково на R13 и R14 - вы можете выбрать до 2 ТБ NVMe M.2 PCIe SSD и 2 ТБ SATA HDD. И R13, и R14 поставляются с Windows 11.

Комментарии и отзывы Aurora R13
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