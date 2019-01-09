Новая система шумоподавления QuietComfort Road Noise Control

Если во время движения шум дороги превышает вашу любимую музыку, то компания Bose нашла решение.

Компания объявила о своей новой системе QuietComfort Road Noise Control, разработанной для подавления всех звуков, которые проникают снаружи вашего автомобиля. По словам Bose, его новая система шумоподавления использует комбинацию акселерометров, проприетарного программного обеспечения для обработки сигналов, микрофонов и аудиосистемы автомобиля для электронной борьбы с нежелательными звуками. Акселерометры установлены на кузове автомобиля и могут измерять вибрации, которые создают шум. Когда они чувствуют потенциальное возмущение, система включается, чтобы создать акустический сигнал подавления, который подается через динамики автомобиля. Между тем, микрофоны, расположенные вокруг салона автомобиля, отслеживают любые остаточные уровни шума и помогают адаптировать сигнал с течением времени. Ожидается, что технология шумоподавления будет доступна в серийных моделях к концу 2021 года.