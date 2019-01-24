Новая система поворотников от Jaguar для автономного транспорта

Jaguar Land Rover разработала систему, которая проецирует направление движения автономного транспортного средства на предстоящую дорогу.

Система создает серию полос на дороге, чтобы указать, когда она повернет, отключится или остановится. Зазор между стержнями может увеличиваться или уменьшаться, что указывает на изменение скорости.

Благодаря этому вы узнаете, безопасно ли переходить дорогу без необходимости внимательно следить за действиями автомобиля. Насколько хорошо это будет работать в дневное время или в ненастную погоду, пока не известно.