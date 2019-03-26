Новая технология Crytek

2019-03-26, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Crytek; [105]
В будущем Crytek намерена оптимизировать свою технологию таким образом, чтобы она работала с любыми современными видеокартами и API, включая Vulkan и DX12.По словам разработчиков, их технология способна в реальном времени создавать отражения и преломления света сразу для всех объектов, независимо от того, находятся они в кадре или нет. Кроме того, для создания общей сцены освещения используется основанная на вокселях система SVOGI — подобный метод применяется в Battlefield V.Для демонстрации новой технологии Crytek использовала модифицированную версию CryEngine 5.5. Обработка лучей Total Illumination не требует наличия специальных RT-ядер или аналогичных аппаратных решений. Вместо этого используются стандартные вычислительные блоки, которые есть у любого современного графического процессора от AMD и NVIDIA. К слову, представленное на видео демо Neon Noir было воссоздано на компьютере с видеокартой Radeon RX Vega 56.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии:
Теперь Telegram позволяет удалять свои ч...
Теперь Telegram позволяет удалять свои чВ последней версии Telegram, доступной на iOS и Android, теперь вы можете удалять сообщения для всех учас...
Уровень заряда батареи S10 теперь на вне...
Уровень заряда батареи S10 теперь на внеEnergy Ring - это настраиваемое приложение, которое использует отверстие фронтальной камеры Galaxy S10 дл...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. На...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. НаПоследние несколько лет наблюдается повальный переход на беззеркальные фотокамеры. Оно, в принципе, и пон...
Гарнитура HTC VIVE Focus Plus VR появятс...
Гарнитура HTC VIVE Focus Plus VR появятсHTC Vive Focus Plus - это автономная гарнитура с полностью отслеживаемыми контроллерами движения. Она не ...
Xiaomi представит зарядное устройство Su...
Xiaomi представит зарядное устройство SuСегодня компания Xiaomi объявит на официальном мероприятии о своей новой технологии зарядки Super Charge ...
Xiaomi планирует выпустить Mi MIX 4...
Xiaomi планирует выпустить Mi MIX 4Флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 3 все еще довольно свеж, он даже получил вариант 5G в прошлом месяце н...
Новостной сервис Apple News+...
Новостной сервис Apple News+Apple, представила свой сервис подписки на новости под названием News+. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор возможностей Canon EOS RP Body. Набор новых объективовОбзор возможностей Canon EOS RP Body. Набор новых объективов
Обзор Logitech G502 HERO. Лучшая игровая мышка до 6000 рублей?Обзор Logitech G502 HERO. Лучшая игровая мышка до 6000 рублей?
Обзор Oklick OK-127. Компьютерная акустика с подсветкойОбзор Oklick OK-127. Компьютерная акустика с подсветкой
Обзор возможностей смартфона Honor 10i 128GB. Недорогой смартфон с тремя камерамиОбзор возможностей смартфона Honor 10i 128GB. Недорогой смартфон с тремя камерами
Обзор особенностей работы Vivo V15 и Vivo V15Pro. Официальная презентация в РоссииОбзор особенностей работы Vivo V15 и Vivo V15Pro. Официальная презентация в России
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. Сти...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. СтиСегодня мы поговорим о новом корпусе Zalman Z7 Neo, который создавали специально для ценителей стиля и не...
Обзор Generation Zero. Лучшая игра про в...
Обзор Generation Zero. Лучшая игра про вФанаты проектов про выживание длительное время ждали релиза Generation Zero, так как хотели получить инте...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastПри сборке компьютера корпусу обычно уделяют минимальное количество внимания и денег, так как все средств...
Обзор Fantasy Blacksmith. Делаем свои ме...
Обзор Fantasy Blacksmith. Делаем свои меСегодня мы поговорим про игру Fantasy Blacksmith, которая привлекла своим сеттингом и геймплеем. Я некото...
Обзор возможностей робота-пылесоса iRobo...
Обзор возможностей робота-пылесоса iRobo21 марта в Москве прошла российская презентация нового робот-пылесос Roomba i7+. Он умеет ориентироваться...
Предварительный обзор Acer EI491CR. Широ...
Предварительный обзор Acer EI491CR. ШироСегодня мы поговорим о новом мониторе под названием Acer EI491CR, который выглядит достаточно интересно и...
Предварительный обзор Redmi Note 7. Стил...
Предварительный обзор Redmi Note 7. СтилСовсем недавно состоялся официальный анонс мобильного телефона Redmi Note 7, который выглядит крайне прив...
Предварительный обзор Vivo X27 Pro. Крут...
Предварительный обзор Vivo X27 Pro. КрутВ последнее время крупным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нуж...
Обзор Warhammer 40,000: Mechanicus. Для ...
Обзор Warhammer 40,000: Mechanicus. Для Я длительное время пытался написать обзор на Warhammer 40,000: Mechanicus, но никак не мог придумать, с ч...
Поломоечная машина Haotian XD2A...
Поломоечная машина Haotian XD2AВ последнее время Китай привлекает бизнес своей стабильностью. Страна стала промышленным центром, интерес...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5G...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5GНедавно компания ZTE показала свой новый смартфон, который привлекает внимание общественности своими хара...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor