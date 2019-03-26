Новая технология Crytek

В будущем Crytek намерена оптимизировать свою технологию таким образом, чтобы она работала с любыми современными видеокартами и API, включая Vulkan и DX12.По словам разработчиков, их технология способна в реальном времени создавать отражения и преломления света сразу для всех объектов, независимо от того, находятся они в кадре или нет. Кроме того, для создания общей сцены освещения используется основанная на вокселях система SVOGI — подобный метод применяется в Battlefield V.Для демонстрации новой технологии Crytek использовала модифицированную версию CryEngine 5.5. Обработка лучей Total Illumination не требует наличия специальных RT-ядер или аналогичных аппаратных решений. Вместо этого используются стандартные вычислительные блоки, которые есть у любого современного графического процессора от AMD и NVIDIA. К слову, представленное на видео демо Neon Noir было воссоздано на компьютере с видеокартой Radeon RX Vega 56.О стоимости новинки пока неизвестно.