Новая технология NVIDIA RTX IO ускорит загрузку игр и улучшит частоту кадров

Компания NVIDIA представила технологию RTX IO, которая создана для повышения скорости загрузки данных с накопителя в графический ускоритель. По словам NVIDIA, эта технология отвечает за их эффективную компрессию без потерь, а также обеспечить быструю загрузку высококачественных текстур.

Конечный результат состоит в том, что большие игры с открытым миром будут загружаться плавно, даже если вы ускоряетесь, что означает отсутствие этого неприятного эффекта рисования, когда вы мчитесь по карте. Кроме того, RTX IO может уменьшить размеры загрузки и установки игр, что, в свою очередь, означает, что геймеры могут хранить больше игр на своих SSD.

Microsoft планирует выпустить предварительные версии DirectStorage для разработчиков только в следующем году, поэтому игры, использующие преимущества новой технологии, появятся только во второй половине 2021 года.
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