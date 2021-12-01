Новая технология Snapdragon Sight

Qualcomm переработала ISP для работы с 18 битами на канал, вместо 14 бит. Это приводит к впечатляющему улучшению динамического диапазона - 4 ступени - и лучшей обработке HDR. Чипсет может экспортировать несжатый 18-битный RAW для редактирования, чтобы профессионалы могли использовать каждую унцию данных, захваченных датчиком изображения. Также было улучшено аппаратное обеспечение записи видео. Максимальное разрешение остается 8K при 30 кадрах в секунду, но теперь поддерживается захват HDR. Кроме того, пользователь может делать снимки с разрешением 64 мегапикселя во время записи видео с разрешением 8K / 30 fps. Qualcomm также добавила аппаратный движок для рендеринга боке в видео с разрешением до 4K.
Snapdragon 8 Gen 1 является частью Sensor Hub третьего поколения и обеспечивает постоянную работу камеры. Это позволит включить новые режимы разблокировки по лицу, а также некоторые функции конфиденциальности. Эта технология может определить, используете ли вы свой экран с кем-то еще, чтобы телефон мог отключить уведомления. Он также может обнаруживать, когда кто-то смотрит через ваше плечо, и то и другое помогает гарантировать, что только вы видите личную информацию.