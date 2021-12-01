Новая технология Snapdragon Sight

Snapdragon Sight - это фирменный знак компании, который теперь предлагает множество функций, ориентированных на профессионалов. Благодаря значительно улучшенной пропускной способности, даже случайные пользователи извлекут выгоду из этого. Snapdragon Sight теперь может обрабатывать 3,2 гигапикселя в секунду, по сравнению с 2,7 гигапикселей в секунду на Snapdragon 888. В сочетании с другими оптимизациями это означает, что он может снимать 240 фотографий со скоростью 12 МП в секунду - вдвое больше, чем мог бы сделать Snapdragon 888.

Qualcomm переработала ISP для работы с 18 битами на канал, вместо 14 бит. Это приводит к впечатляющему улучшению динамического диапазона - 4 ступени - и лучшей обработке HDR. Чипсет может экспортировать несжатый 18-битный RAW для редактирования, чтобы профессионалы могли использовать каждую унцию данных, захваченных датчиком изображения. Также было улучшено аппаратное обеспечение записи видео. Максимальное разрешение остается 8K при 30 кадрах в секунду, но теперь поддерживается захват HDR. Кроме того, пользователь может делать снимки с разрешением 64 мегапикселя во время записи видео с разрешением 8K / 30 fps. Qualcomm также добавила аппаратный движок для рендеринга боке в видео с разрешением до 4K.

Snapdragon 8 Gen 1 является частью Sensor Hub третьего поколения и обеспечивает постоянную работу камеры. Это позволит включить новые режимы разблокировки по лицу, а также некоторые функции конфиденциальности. Эта технология может определить, используете ли вы свой экран с кем-то еще, чтобы телефон мог отключить уведомления. Он также может обнаруживать, когда кто-то смотрит через ваше плечо, и то и другое помогает гарантировать, что только вы видите личную информацию.

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