Новая технология датчика отпечатков пальцев от Xiaomi

Вот уже несколько лет крупнейшие производители смартфонов стараются привести свои устройства в соответствие с потребностями большинства пользователей. Одним из ключевых моментов, на которых будут основаны смартфоны следующего поколения станет датчик отпечатков пальцев на дисплее.

На данным момент существует ряд недостатков, к наиболее распространенным относятся именно скорость и точность. Часто пользователи должны сделать несколько попыток, прежде чем разблокировать телефон.

Xiaomi анонсировала новую технологию для интеграции в дисплей сканера отпечатков пальцев, решающую сразу две важные проблемы таких сенсоров. Представленная технология позволяет разблокировать смартфон буквально одним касанием и расширяет активную область дисплея, способную считывать отпечаток пальца.