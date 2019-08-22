Новая технология квантовых линий

По словам создателей протокола, он совместим с различными типами квантового оборудования. У пользователей не будет необходимости заботиться о совместимости нового железа с «интернетом будущего».Феномен запутывания формирует основу квантового интернета. Когда элементарные частицы запутываются, ничто в мире не способно вмешаться в эту связь. Это, в частности, обеспечивает непревзойдённый уровень безопасности соединений — невозможно перехватить сигнал между двумя пользователями. Дополнительно такая связь обеспечивает лучшую синхронизацию — например, это позволит объединить множество отдалённых друг от друга телескопов в один большой.По словам главы команды исследователей Стефани Венер, группе учёных удалось разработать концепцию квантовой сети и соответствующий её требованиям протокол — существующие аналоги не могут использоваться в мире квантовой физики. В частности, кубиты не могут сохраняться в памяти устройств очень долго, поэтому их обработка должна осуществляться с очень большой скоростью. Квантовые биты могут запутываться, образуя собой способ связи, очень отличающийся от того, каким образом передаются традиционные сигналы.