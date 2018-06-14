Новая уязвимость Lazy FP State Restore затрагивает процессоры Intel

Еще одна уязвимость безопасности была обнаружена в чипах Intel и влияет на технологию оптимизации производительности, как Spectre и Meltdown. Его потенциально можно использовать для доступа к конфиденциальной информации, включая данные, связанные с шифрованием.Проблема связана с «Lazy FPU context switching» - функцией оптимизации производительности, используемой операционными системами для сохранения и восстановления регистров FPU (Floating Point Unit - Блок вычислений с плавающей точкой). FPU представляет собой блок процессора, предназначенный для обработки чисел с плавающей точкой. Таким образом уязвимость в процессорах Intel Core позволяет другому процессу получить доступ к регистрам и данным в них. Проблема заключается в том, что эти данные используются для различных задач, в том числе криптографических уравнений. При наличии доступа к такой информации злоумышленник может взломать ключ шифрования.