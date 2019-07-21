Новая вакцина от гриппа

Точных данных о том, когда ученые возьмутся за проверку вакцины на человеке, пока нет. Но скорее всего, случится это уже совсем скоро: исследователи получили грант на проведение экспериментов от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Эксперимент прошёл удачно — ИИ смог-таки вывести вакцину от распространенного заболевания. Учёные синтезировали предложенный программой состав и проверили его в лабораторных условиях. Сперва на культуре человеческих клеток, а затем — на животных. Так насколько хороша вакцина? По словам исследователей, практически безупречна.Ранее роботы и хирургические операции выполняли, и заболевания диагностировали, и в создании лекарств помогали. Но до того, чтобы искусственный интеллект мог самостоятельно изобрести вакцину, дело не доходило. До недавнего времени. Австралийские исследователи создали программу ИИ, представляющую собой алгоритм по поиску лигандов, и поставили её в пару с другой своей разработкой — «синтетическим химиком», генерирующим триллионы различных соединений. Второй «скармливал» данные первому, который, в свою очередь, отбирал препараты, способные взаимодействовать с иммунной системой человека в качестве вакцины от гриппа.