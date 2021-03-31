Новая версия Mi Box S сертифицирована

Компания Xiaomi оказывается работает над новой приставкой Android TV (Mi Box), который был опубликован и сертифицирован FCC. Считается, что новое потоковое устройство является преемником Mi Box S.

Сертифицированный Mi Box имеет номер модели MDZ-22-AG, который почти идентичен номеру модели MDZ-22-AB версии 2018 года. Изображения, прикрепленные к документам FCC, также показывает, что устройство имеет тот же дизайн, что и Mi Box S, но поставляется с другим пультом дистанционного управления.

Изображения внутренних частей показывают, что этот новый Mi Box имеет тот же старый четырехъядерный процессор Amlogic S905-H, который используется в оригинальном Mi Box и Mi Box S. Также имеется копия руководства пользователя, в которой говорится, что устройство называется Mi Box S.

Исходя из этого можно смело сказать, что это преемник Mi Box S.