Новейший Peugeot 408 поступит в продажу в начале 2023 года

Stellantis представила новое поколение Peugeot 408, которое получило новый дизайн и теперь больше похоже на кросс-купе, чем на седан. Автомобиль получил современный дизайн, улучшенную аэродинамику, необычные задние фонари, безрамочную решетку радиатора, 20-дюймовые колеса, а также передовые технологии.

Peugeot 408 имеет просторный задний ряд сидений и вместительный багажник объемом 536 литров, который увеличивается до 1611 литров если сложить задние сиденья. В автомобиле также установлена ​​мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Есть адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, мониторинг слепых зон, режим предупреждения о приближении объектов при движении задним ходом. Peugeot 408 в базовой версии предлагает 130-сильный бензиновый двигатель. Также есть две гибридные версии мощностью 180 и 225 л.с. Производитель планирует выпустить полностью электрическую версию автомобиля.

Peugeot 408 поступит в продажу в начале 2023 года. Европейская модель будет производиться в Мюлузе, Франция, а китайская версия будет собираться на заводе в Чэнду.