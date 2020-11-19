Новые Mac mini нельзя апгрейдить

Когда-то давно компьютеры Mac mini пользовались приличной популярностью у пользователей, так как этот компьютер можно было легко апгрейдить. Конечно, заменить процессор или видеокарту не выйдет, так как они распаяны на плате, но можно было поставить больше оперативной памяти или встроенной памяти, заменить элементы охлаждения, некоторые умельцы даже изменили саму систему охлаждения. Теперь компания Apple выпустила новую линейку компьютеров и оказалось, что апгрейдить Mac mini больше нельзя, так как все компоненты размещены на одной печатной плате и они распаяны на ней. То есть, добавить планку ОЗУ уже не выйдет — она припаяна намертво. Так что теперь улучшить свой компьютер и не переплатить денег не выйдет, нужно сразу брать мощную модель.