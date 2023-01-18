Новые MacBook Pro 14 и 16 умеют выводить картинку в 8К

В прошлом году, когда компания Apple выпустила свои ноутбуки MacBook Pro 14 и 16, многие пользователи были удивлены, что гаджеты оборудованы разъёмом HDMI устаревшей версии, так что выше 4К в 60 FPS по этому порту выводить было нельзя. Это во многом сделало порт абсолютно бесполезным, потому что экран ноутбука демонстрировал 120 Гц, так что пользоваться внешним монитором на 60 Гц никто бы не захотел. Приходилось использовать Thunderbolt-порт для вывода изображения на монитор, а HDMI оставался без дела. В новых ноутбука и Mac mini производитель поставил новый HDMI, который теперь умеет выводить картинку в 8К на частоте в 60 Гц и 4К на частоте в 240 Гц, что делает новый ноутбук просто фантастически привлекательным приобретением.

Теперь пользователь может поставить рядом 4К-монитор с высокой частотой обновления и выводить на него картинку с HDMI, не задействуя остальные порты. Это крайне важный момент, потому что часто ноутбуки профессионального уровня от Apple используют именно для работы дома с подключёнными мониторами и док-станциями. Теперь в этом сценарии ноутбук будет более привлекательным решением, да и возможность выводить картинку в 8К тоже может кому-то понравиться — на текущий момент на рынке уже есть мониторы с таким разрешением, так что в теории можно получить безумно детализированное рабочее пространство. А в прошлом поколении ноутбуков такого не было потому, что Apple решила оставить бонус про запас и представила его только через год.
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