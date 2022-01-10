Новые Toyota GR Yaris и концепт GR GT3

Toyota выпустила несколько тизерных фотографий двух новых автомобилей, которые она запустит в этом месяце: Toyota GR Yaris и GR GT3 Concept. Toyota GR Yaris и концепт GR GT3 будут представлены на Токийском автосалоне 2022, который пройдет с 14 по 16 января.

TGR стремится предлагать все более совершенные автомобили, созданные для автоспорта, и участвует в высших категориях, таких как чемпионат мира по ралли FIA (WRC) и чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA (WEC), а также во внутренних ралли и гонках. Технологии и знания, полученные в результате этой деятельности, используются при создании новых дорожных автомобилей. В этом году на выставке будет представлена ​​мировая премьера GR GT3 Concept, концепт-кара, предназначенного для гонок, в котором воплощены знания и усовершенствованные технологии, накопленные TGR в области автоспорта, а также полностью настроенная модель GR Yaris.