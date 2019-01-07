Новые бюджетные процессоры от компании AMD серии А

Компания AMD представила свои первые два чипа серии A, разработанные специально для Chromebook: 1,6 ГГц A4-9120C и 1,8 ГГц A6-9220C.

Оба представляют собой двухъядерные чипы, потребляющие всего 6 Вт электроэнергии и обещающие более высокую производительность, чем чипы Intel, которые вы обычно видите в портативных компьютерах Chrome OS начального уровня. По словам AMD, A6 на 23% быстрее в веб-браузере, чем Pentium N4200, и на 42% быстрее в редактировании фотографий. Возможно, вам не придется тратить небольшое состояние, чтобы получить Chromebook с приличной мощностью. Первые системы, которые будут использовать эти процессоры, уже анонсированы. HP Chromebook 14 и 15,6-дюймовый Acer Chromebook 315 будут оснащены новым оборудованием AMD с сенсорными экранами до 1080p.