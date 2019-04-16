Новые функции безопасность на автомобилях Volvo

Volvo добавляет новые функции Slippery Road Alert и Hazard Light Alert в свои автомобили. Они будут оснащены в автомобилях начиная с модельного ряда 2016 года.

Это дорожное оповещение основано на информации, полученной от автомобилей Volvo впереди, чтобы предупредить вас, о каких либо плохих дорожных условиях, например гололед. Аварийный сигнал, тем временем, сообщает другим соседним автомобилям Volvo. Автопроизводитель считает, что он полезен для слепых поворотов, холмов и мертвых зон, также эта функция может быть полезна для помощи коллегам-автомобилистам при авариях.