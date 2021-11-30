Новые функции кабриолета Lexus LC Coupe 2022

Lexus анонсировал новые функции и обновления для своих автомобилей Lexus LC Coupe и LC Convertible 2022 года, в том числе улучшенную управляемость и многое другое.

Изменения направлены на создание фирменного стиля Lexus Driving Signature за счет улучшения динамических характеристик управляемости автомобилей. На LC настройки передней и задней подвески были настроены, чтобы дать водителю лучшее ощущение контакта автомобиля с дорогой, линейную реакцию рулевого управления и эффективность рулевого управления. В результате купе обеспечивает более четкую управляемость и более тесную связь между водителем и автомобилем.

Для кабриолета LC стандартный режим был изменен, чтобы обеспечить более высокий уровень комфорта и удовольствия от вождения, а спортивный режим S + был адаптирован для обеспечения более впечатляющих характеристик. Движение автомобиля по тангажу и крену было подавлено, чтобы добиться более ритмичного управления, что снова усиливает чувство единения водителя со своим автомобилем.
Комментарии и отзывы Lexus LC Coupe 2022
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