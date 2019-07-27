Новые компактные камеры премиум-класса RX100 VII Sony

Новый RX100 VII взял за основу большую полнокадровую камеру α9. RX100 VII с номером модели DSC-RX100M7 подходит как для фотосъемки, так и для записи фильмов. Датчик Exmor RS cmos (20 мегапикселей) размером 13,2 x 8,8 мм используется в сочетании с процессором обработки изображений Bionz-x. По мнению Sony, 24–200 мм зум-объектив F2.8–4.5 должен обеспечить хорошее сочетание коротких и дальних фотографий. DSC-RX100M7 имеет автофокус с 357 точками автофокусировки с обнаружением фазы и автофокусировку с контрастностью с 425 точками. Автофокус Realtime Eye обнаруживает глаза людей и животных и может сосредоточиться на этом. Функция отслеживания также доступна через систему фокусировки. Привод объектива предлагает фокусировку 0,02 секунды.

Датчик изображения позволяет снимать без затемнения. RX100 VII также имеет новый транспортный режим: одиночная серийная съемка. Это захватывает изображения со скоростью до 90 кадров в секунду в формате JPEG / RAW. Можно делать записи 4K и в замедленном режиме со скоростью 1000 кадров в секунду. Также возможно впервые подключить внешний микрофон. Экран может быть наклонен на 180 градусов вверх или вниз. Также доступны Wi-Fi, Bluetooth и NFC .