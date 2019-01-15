Новые кроссовки от Nike со шнуровкой Adapt BB

Nike официально представила свои первые баскетбольные кроссовки со шнуровкой Adapt BB.

Эти новые кроссовки созданы для индивидуальной подгонки каждого баскетболиста, благодаря системе шнуровки FitAdapt, которую можно регулировать вручную или с помощью приложения на смартфоне. Nike говорит, что во время игры в баскетбол нога игрока может расширяться почти вдвое, что может повлиять на их уровень комфорта и в конечном итоге повлиять на их движение и соответственно игру на площадке. Эту проблему Nike пытается решить с помощью Adapt BB. С помощью мобильного приложения Adapt игроки могут вводить различные параметры подгонки в течение игры, а также изменять цвета светодиодов на кроссовках. Другое преимущество наличия беспроводного подключения в Adapt BB заключается в том, что он будет поддерживать обновления встроенного программного обеспечения, а это означает, что в будущем ожидается получение дополнительных функций и улучшений. Например, Nike говорит, что работает над тем, чтобы дать игрокам NBA различные настройки для разминки.