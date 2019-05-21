Новые мини-ПК Zotac серии ZBOX с чипами Intel Xeon для инженеров и дизайнеров

Новое семейство настольных компьютеров Zotac ZBOX Q имеет размеры 225х203х 128 мм. Это делает их довольно маленькими по сравнению с обычными настольными ПК, но довольно большими по сравнению с одним из карманных мини-ПК ZBOX Pico компании. Серия Q обладает гораздо большей мощностью.

Фактически, Zotac только что представил два новых ПК «Mini Creator» серии ZBOX Q с графикой NVIDIA Quadro и чипами Intel Xeon. Это в основном компактные рабочие станции для графического дизайна, производства мультимедиа или других задач, которые занимают много сил.

Zotac ZBOX QX3P3000 оснащен Е-2136 гекс-ядерный процессор Intel Xeon и NVIDIA Quadro P3000 графики с 6Гбом GDDR5 192-битной памяти. Zotac ZBOX QX3P5000 имеет тот же процессор Xeon E-2136, но оснащен графикой NVIDIA Quadro P5000 с 16 ГБ 256-битной памяти GDDR5.

Список разъемов для обоих ПК идентичен и состоит из пяти портов USB-A 3.1, двух USB-C 3.1, четырех HDMI, пары RJ45, многоформатного кард-ридера и входов под наушники и микрофон. Один из двух USB-C поддерживает Intel Thunderbolt 3, что в теории позволяет подключить к неттопам дискретную графику. За беспроводную коммуникацию отвечает модуль Killer AX1650, поддерживающий стандарты Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Стоимость и дату выхода QX3000 и QX5000 Zotac на данный момент не раскрыла.