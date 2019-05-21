Новые мини-ПК Zotac серии ZBOX с чипами Intel Xeon для инженеров и дизайнеров

2019-05-21, Автор - Anna; Продукт - Zotac ZBOX QX3P3000, Zotac ZBOX QX3P5000 ; [38]
Новое семейство настольных компьютеров Zotac ZBOX Q имеет размеры 225х203х 128 мм. Это делает их довольно маленькими по сравнению с обычными настольными ПК, но довольно большими по сравнению с одним из карманных мини-ПК ZBOX Pico компании. Серия Q обладает гораздо большей мощностью.

Фактически, Zotac только что представил два новых ПК «Mini Creator» серии ZBOX Q с графикой NVIDIA Quadro и чипами Intel Xeon. Это в основном компактные рабочие станции для графического дизайна, производства мультимедиа или других задач, которые занимают много сил.

Zotac ZBOX QX3P3000 оснащен Е-2136 гекс-ядерный процессор Intel Xeon и NVIDIA Quadro P3000 графики с 6Гбом GDDR5 192-битной памяти. Zotac ZBOX QX3P5000 имеет тот же процессор Xeon E-2136, но оснащен графикой NVIDIA Quadro P5000 с 16 ГБ 256-битной памяти GDDR5.

Список разъемов для обоих ПК идентичен и состоит из пяти портов USB-A 3.1, двух USB-C 3.1, четырех HDMI, пары RJ45, многоформатного кард-ридера и входов под наушники и микрофон. Один из двух USB-C поддерживает Intel Thunderbolt 3, что в теории позволяет подключить к неттопам дискретную графику. За беспроводную коммуникацию отвечает модуль Killer AX1650, поддерживающий стандарты Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Стоимость и дату выхода QX3000 и QX5000 Zotac на данный момент не раскрыла.

Комментарии:
Банк питания HyperJuice 27 000 мА•ч с вы...
Банк питания HyperJuice 27 000 мА•ч с выHyper запустил новый банк питания под названием HyperJuice, который поддерживает выходную мощность 130 Вт...
Опубликованы новые крутые кадры с камеры...
Опубликованы новые крутые кадры с камерыВ сети появилась очередная подборка фотографий, сделанных на грядущий топовый камерофон Honor 20 Pro. Отм...
Как заработать в Интернете? Работающие ...
Как заработать в Интернете? Работающие Ни для кого не является секретом, что многие хотят начать зарабатывать в Интернете и не знают с чего н...
Amazon, eBay, AliExpress - экономим на ...
Amazon, eBay, AliExpress - экономим на Ни для кого не является секретом, что в нашей стране сейчас практически ничего не производится, а если...
Зарядное устройство-генератор за SOSchar...
Зарядное устройство-генератор за SOScharРазряженный аккумулятор - это всегда проблема, особенно когда нет доступа к электричеству. ...
Google представила более мощную и доступ...
Google представила более мощную и доступGoogle представила новую версию своей бизнес-ориентированной гарнитуры Glass дополненной реальности. Glas...
Часы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport ...
Часы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport В настоящее время компания Samsung уделяет особое внимание созданию нового интерфейса One для своих умных...
Dota 2 – Игра не перестает радовать свои...
Dota 2 – Игра не перестает радовать своиСогласитесь, современные компьютерные игры уже не те, что мы привыкли видеть раньше. Разработчики существ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 годаОбзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года
Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники
Обзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальностиОбзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальности
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
Xiaomi объявила о старте продаж в России...
Xiaomi объявила о старте продаж в России16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто х...
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликерБольшинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разр...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Луч...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. ЛучСегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых п...
Обзор Math Riddles. Математика в игровой...
Обзор Math Riddles. Математика в игровойПрактически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после...
Компания Teka представила новую линейку ...
Компания Teka представила новую линейку Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие р...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor