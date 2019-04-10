Новые мобильные процессоры от компании Qualcomm

Компания Qualcomm представила новые мобильные процессоры среднего уровня, которые предлагают расширенные функции, обычно предназначенные для высококлассных телефонов, такие как улучшения обработки AI и игр. Предполагается, что Snapdragon 730, 730G и 665 появятся в устройствах в середине 2019 года, а это значит, что у нас появится широкий выбор недорогих мобильных телефонов. Qualcomm впервые выпускает игровую версию чипсета наряду с обычной. Snapdragon 730G имеет улучшенную версию графического процессора Adreno 618, которая делает его на 15 процентов быстрее, чем в обычном 730. Он также предоставляет некоторые бонусы через платформу Qualcomm Elite Gaming, такую ​​как Wi-Fi. Управление задержкой Wi-Fi, сокращение пинга и настоящие HDR игры. Он также будет поддерживать античит-расширения и будет оптимизирован для ряда игр с самым высоким рейтингом. Оптимизация Elite Gaming и HDR была введена в декабре, когда Qualcomm выпустила флагманский чипсет Snapdragon 855.

Для более широкой аудитории Qualcomm также выпустила Snapdragon 730, который включает такие компоненты, как AI-процессор четвертого поколения компании и процессор сигналов изображения с поддержкой компьютерного зрения. Это означает, что Snapdragon 730 способен запускать процессы ИИ в два раза быстрее, чем его предшественник Snapdragon 710. Он также потребляет меньше энергии при распознавании объектов, на которые указывает ваша камера, поэтому ваш телефон может работать дольше. Фактически, Qualcomm заявляет о четырехкратной экономии энергии в задачах компьютерного зрения по сравнению со Snapdragon 710. Кроме того, новый поставщик услуг Интернета может применять эффекты портретного режима в режиме реального времени к видео 4K HDR.

Если вы ищете что-то среднего уровня, то Snapdragon 665 с восьми ядрами должен заинтересовать вас. Как и Snapdragon 730, он обеспечивает обработку AI на устройстве и поддержку трех камер в более дешевых системах. Таким образом, телефоны могут с легкостью применять портретные режимы, ночную фотосъемку при слабом освещении, распознавание сцен и трансляцию AR. Графический процессор Adreno 610 здесь не такой мощный, как 730, но он также имеет графический драйвер Vulkan 1.1 для легких игр. Snapdragon 665 использует модем X12 LTE, который будет развивать скорость до 600 Мбит / с, и поддерживает Wi-Fi 802.11ac.