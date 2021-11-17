Новые модели 2022 Charger и Challenger Hellcat Redeye Widebody Jailbreak

Dodge представил пару новых версий своих невероятно мощных маслкаров Charger и Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Dodge теперь предлагает модели Jailbreak, которые открывают различные цветовые комбинации и снимают ограничения на заказ, позволяя создавать новые индивидуальные опции прямо с завода. Модели Jailbreak Challenger позволяют владельцам заказывать неограниченные комбинации опций в 20 категориях, включая семь вариантов сидений, полос и колес. Доступны шесть вариантов цвета тормозных суппортов, пять вариантов отделки внешних значков, четыре разных руля, цвета ремней безопасности и коврики.

Новые опции для моделей включают кожаные сиденья и коврики Hammerhead Grey Laguna, ремни безопасности Hammerhead Grey, Sepia и Demonic Red, колеса Warp Speed ​​Satin Carbon с 20 радиусом; Внешняя отделка латунной обезьяны, атласного хрома и красного цвета. Покупатели также могут выбрать синие и желтые тормозные суппорты. Новые модели будут доступны для заказа в конце четвертого квартала 2021 года во всех дилерских центрах Dodge.