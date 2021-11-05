Новые моноблоки от компании MSI

MSI, мировой лидер в области высокопроизводительных и инновационных вычислительных решений, анонсировала новую линейку продуктов для бизнеса и производительности, которые поддерживают новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения.

Компьютеры MSI Modern AM242 и Modern AM272 All-in-One - лучшие продукты для оформления рабочего стола дома, в офисе или даже в домашнем офисе. Они эстетически приятны и полностью функциональны для обучения и работы. Инновационный многофункциональный компьютер Modern AM Series All-in-One разработан для стильного повышения визуального комфорта при выполнении компьютерных задач дома или в офисе. Обе модели поддерживают новейшие процессоры Intel Core i 12-го поколения и Windows 11 и оснащены технологией MSI Anti-Flicker, которая устраняет мерцание и эффективно снижает утомляемость глаз, вызванную длительным временем использования. Режим «Меньше синего света» фильтрует визуальную экспозицию синего света во время повседневного использования и обеспечивает максимально комфортный просмотр. Современный AM242 & AM272 обеспечит вам наилучшее качество видеоконференций благодаря встроенной веб-камере и эксклюзивному программному обеспечению MSI Sound Tune, которое поддерживает технологию шумоподавления. Современные серии AM242 и AM272 разработаны с учетом требований эффективности и производительности.

Комментарии и отзывы MSI Modern AM242
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