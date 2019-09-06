Новые планшеты Lenovo с умной домашней интеграцией

2019-09-06, Автор - Anna; Продукт - Lenovo Smart Display 7, Yoga Smart Tab, Smart Tab M8; [79]
На IFA 2019 Lenovo объявила о некоторых обновлениях планшетов. Похоже, что компания делает ставку на то, что планшеты используются не только в качестве персональных устройств, но и в домашних условиях в качестве интеллектуального дисплея и центра умного дома.

Lenovo анонсировала Smart Tab M8, который на первый взгляд является довольно скромным Android-планшетом. Он оснащен четырехъядерным процессором Mediatek A22 Tab с частотой 2 ГГц, 8-дюймовым дисплеем HD (1280 x 800) IPS, 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ и батареей емкостью 5000 мАч. Он оснащен док-станцией, которая представляет собой нечто большее, чем просто зарядное устройство для планшета. После подключения Smart Tab M8 превращается в центр умного дома с поддержкой Google Assistant в режиме ambient. Smart Tab M8 поступит в продажу в октябре 2019 года от € 149.

Более стильный Yoga Smart Tab с Google Assistant. У планшета более крупный 10-дюймовый IPS- дисплей Full HD, немного более мощный Qualcomm Snapdragon 439 и батарея емкостью 7000 мАч. Есть две конфигурации памяти: 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ или 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. Планшет имеет цилиндрическую сторону, в которой размещены большие динамики JBL с Dolby Atmos и вращающейся подставкой. Yoga Smart Tab поступит в продажу в сентябре 2019 года за € 299.

Также есть Lenovo Smart Display 7, который функционирует как панель управления с поддержкой Google Assistant для вашего дома. Он оснащен 7-дюймовым SD-дисплеем, стереодинамиками, микрофоном и веб-камерой для видеозвонков. Smart Display 7 поступит в продажу в октябре 2019 года за € 129.

Комментарии и отзывы Lenovo Smart Display 7, Yoga Smart Tab, Smart Tab M8
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