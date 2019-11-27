Новые подробности о Cyberpunk 2077

Сюжетная кампания Cyberpunk 2077 будет короче чем игра Ведьмак 3, но игроки смогут продолжить прохождение после финальных титров.

Серьезно придется отнестись и к побочным квестам, так как они повлияют на другие сторонние задания, а в некоторых случаях и на сюжет. Большинство локаций в Cyberpunk 2077 будут доступны независимо от выбора игрока, но сам мир Cyberpunk 2077 будет ограничен. Если игрок перейдет границу, то игрока развернет в обратном направлении.

Каждый важный герой получит отличительные повадки: стиль боя, движение и ведение диалога. Игра Cyberpunk 2077 выйдет уже 16 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia.