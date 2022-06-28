Новые процессоры Apple произведёт TSMC

Apple недавно анонсировала новый чип M2 со значительными улучшениями в плане центрального и графического процессоров. Компания планирует выпустить другие варианты чипа для своих высокопроизводительных моделей MacBook Pro и Mac mini. Сейчас сообщается, что чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac mini будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. Кроме того, чипы M3 также будут производиться TSMC по тому же 3-нм техпроцессу. Компания выбрала TSMC для производства чипов, и, как сообщается, она начнет массовое производство во второй половине 2022 года. Недавно мы узнали, что Apple работает как минимум над четырьмя новыми Mac с обновленными вариантами M2. Инсайдер также сообщил, что Apple будет использовать чип M2 Pro в своих более дорогих моделях MacBook Pro, а также в Mac mini. MacBook Pro более высокого класса также будет оснащен чипом M2 Max, и в этой ситуации мы предполагаем, что он также будет основан на 3-нм техпроцессе.

Чип Apple M2 в новых MacBook Air и MacBook Pro основан на 5-нм техпроцессе TSMC. Если новость имеет какое-то значение, и Apple действительно приступит к 3-нм техпроцессу, разрыв в производительности между нынешними флагманскими чипами Apple будет больше, чем когда-либо. Обратите внимание, что последнее слово остается за Apple, поэтому обязательно отнеситесь к новостям с долей скептицизма. Но, с другой стороны, обычно инсайдеры в этом направлении не ошибаются, так что стоит действительно ждать новый техпроцесс в обозримом будущем.
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D проходит первые независимые те…
Ранняя розничная версия грядущего процессора AMD Ryzen 7 5800X3D попала на перуанский сайт под названием …
MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 9000 …
MediaTek официально представила мобильную платформу Dimensity 9000 Plus. Новинка является ответом на дебю…
Intel представит чипы Alder Lake-HX на мероприятии Intel Vis…
Компания Intel представит чипы Alder Lake-HX 10 мая на мероприятии Vision. Эта линейка процессоров будет…
Мобильные процессоры Ryzen 7000 могут получить мощную график…
Мобильным процессорам поколения "Phoenix" Ryzen 7000 приписывают невероятно мощные iGPU. Но эти APU могут…
Процессоры Ampere Altra Arm теперь доступны на облачной плат…
Сегодня Microsoft запускает виртуальные машины Azure (ВМ) на базе процессора Ampere Altra Cloud Native. Э…
AMD и Mercedes-AMG Petronas F1 продолжают сотрудничество…
Используя процессоры AMD EPYC, команда Mercedes-AMG Petronas F1 раздвигает границы возможного с CFD, разр…
Broadcom выпустила свои первые чипсеты WiFi 7…
Похоже, что 2022 год может стать годом запуска WiFi 7, или 802.11be, как его также называют. Первый чипсе…
Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипам…
Сотрудники высоко оценили переход Apple на собственный чипсет от Intel. Новые чипы серии M обеспечивают п…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor