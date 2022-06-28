Новые процессоры Apple произведёт TSMC

Apple недавно анонсировала новый чип M2 со значительными улучшениями в плане центрального и графического процессоров. Компания планирует выпустить другие варианты чипа для своих высокопроизводительных моделей MacBook Pro и Mac mini. Сейчас сообщается, что чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac mini будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. Кроме того, чипы M3 также будут производиться TSMC по тому же 3-нм техпроцессу. Компания выбрала TSMC для производства чипов, и, как сообщается, она начнет массовое производство во второй половине 2022 года. Недавно мы узнали, что Apple работает как минимум над четырьмя новыми Mac с обновленными вариантами M2. Инсайдер также сообщил, что Apple будет использовать чип M2 Pro в своих более дорогих моделях MacBook Pro, а также в Mac mini. MacBook Pro более высокого класса также будет оснащен чипом M2 Max, и в этой ситуации мы предполагаем, что он также будет основан на 3-нм техпроцессе.

Чип Apple M2 в новых MacBook Air и MacBook Pro основан на 5-нм техпроцессе TSMC. Если новость имеет какое-то значение, и Apple действительно приступит к 3-нм техпроцессу, разрыв в производительности между нынешними флагманскими чипами Apple будет больше, чем когда-либо. Обратите внимание, что последнее слово остается за Apple, поэтому обязательно отнеситесь к новостям с долей скептицизма. Но, с другой стороны, обычно инсайдеры в этом направлении не ошибаются, так что стоит действительно ждать новый техпроцесс в обозримом будущем.