Новые процессоры Intel можно разгонять на B-чипсете

Процессоры Intel Non-K (без разгона по множителю) для настольных ПК 12-го поколения являются одними из лучших процессоров массового и бюджетного уровня, которые можно найти на рынке прямо сейчас, обеспечивая наилучшую общую производительность по привлекательной цене. Недавно некоторые поставщики материнских плат, такие как MSI и ASRock, представили свои новые конструкции серии B660, в которых используются внешние генераторы тактовых импульсов BCLK, которые позволяют пользователям разгонять свои процессоры, отличные от K. В настоящее время на рынке есть только два продукта, которые позволяют выполнять разгон BCLK на процессорах Intel Alder Lake Non-K 12-го поколения. К ним относятся MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 и ASRock B660M PG Riptide.

Это не очень дорогие материнские платы, и поскольку обе они являются вариантами DDR4, у них есть потенциал для привлечения более широкой аудитории в бюджетном сегменте, учитывая, что цены на DDR5 все еще слишком высоки. Другая главная привлекательность этих материнских плат заключается в том, что они поддерживают разгон BCLK на процессорах Non-K Alder Lake. Начиная с материнских плат, MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 поставляется с 14-фазной конструкцией VRM с расширенным радиатором. Плата питается от двух 8-контактных разъемов и имеет красивую черно-серебристую окраску декоративных элементов. Главной особенностью, очевидно, является конструкция OC Engine, которая включает внешнее поколение BCLK, позволяющее разгонять материнскую плату для процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения.