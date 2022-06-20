Новые процессоры Intel можно разгонять на B-чипсете

Это не очень дорогие материнские платы, и поскольку обе они являются вариантами DDR4, у них есть потенциал для привлечения более широкой аудитории в бюджетном сегменте, учитывая, что цены на DDR5 все еще слишком высоки. Другая главная привлекательность этих материнских плат заключается в том, что они поддерживают разгон BCLK на процессорах Non-K Alder Lake. Начиная с материнских плат, MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 поставляется с 14-фазной конструкцией VRM с расширенным радиатором. Плата питается от двух 8-контактных разъемов и имеет красивую черно-серебристую окраску декоративных элементов. Главной особенностью, очевидно, является конструкция OC Engine, которая включает внешнее поколение BCLK, позволяющее разгонять материнскую плату для процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения.