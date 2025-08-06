Новые процессоры Intel выходят с дефектами

Похоже, амбиции Intel в сфере высокопроизводительных процессоров столкнулись с серьёзными трудностями — согласно новому отчёту, производство чипов Panther Lake буксует. Сегодня стало известно, что выпуск процессоров Panther Lake идёт далеко не по плану. Как сообщает Reuters, первый продукт на базе техпроцесса Intel 18A не оправдал ожиданий компании по объёмам производства — лишь небольшой процент произведённых чипов соответствует требованиям клиентов. Основной причиной называется низкий выход годных кристаллов и общее замедление темпов развития полупроводникового и процессорного бизнеса Intel. Panther Lake должен был вернуть компанию в лидеры, но текущие показатели вызывают серьёзные опасения.

По плану Intel, полноценный запуск чипов должен состояться в четвёртом квартале этого года, а увеличение объёмов ожидается в первом квартале следующего года. Однако источники в цепочке поставок сообщают о стагнации — из-за слабого прогресса с техпроцессом 18A. По некоторым данным, только 10% чипов Panther Lake, изготовленных с использованием 18A, соответствуют спецификациям Intel, что указывает на серьёзные проблемы с дефектами. Сообщается, что количество дефектов в текущих чипах в три раза превышает допустимые нормы для массового производства — и это действительно тревожный сигнал. Покупать такие процессоры явно не стоит, особенно если пользователь планирует купить процессор на много лет вперёд. Ведь проблемы могут всплыть спустя годы.