Новые процессоры Intel выходят с дефектами

По плану Intel, полноценный запуск чипов должен состояться в четвёртом квартале этого года, а увеличение объёмов ожидается в первом квартале следующего года. Однако источники в цепочке поставок сообщают о стагнации — из-за слабого прогресса с техпроцессом 18A. По некоторым данным, только 10% чипов Panther Lake, изготовленных с использованием 18A, соответствуют спецификациям Intel, что указывает на серьёзные проблемы с дефектами. Сообщается, что количество дефектов в текущих чипах в три раза превышает допустимые нормы для массового производства — и это действительно тревожный сигнал. Покупать такие процессоры явно не стоит, особенно если пользователь планирует купить процессор на много лет вперёд. Ведь проблемы могут всплыть спустя годы.