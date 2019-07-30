Новые проекты китайской компании

Китайская компания также обсуждала с Google способы сделать смартфоны Huawei совместимыми с платформой Android Auto, предназначенной для использования «зелёного робота» в автомобилях. После введения санкций этот проект также перешёл в подвешенное состояние.Huawei и Google в течение года совместно работали на умной колонкой с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Устройство планировали показать в сентябре этого года на выставке IFA 2019 в Берлине, а затем оно должно было поступить в продажу в США. Однако после добавления властями США китайской компании в «черный список» работа над гаджетом была остановлена. Отношения между Huawei и Google возобновились, но о выпуске этой колонки пока ничего не сообщается.О стоимости новинки пока неизвестно.