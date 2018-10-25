Новые смарт-очки Focals

Компания North создала смарт-очки Focals, которая использует технологию голографического дисплея.

Focals - это повседневные смарт-очки, на первый взгляд Focals выглядят очень похожими на обычную пару очков. Но если посмотреть внимательно, то можно заметить, что торцевые части по бокам рамы немного толще обычного.

Это потому что в торцевой части с правой области дужки расположен крошечный проектор, фокусирующий свет обратно в глаза. В результате получается голографическое изображение, образованное дифракцией света, наложенным на реальный мир, который никто не может видеть.

Также в комплекте, идет специальное кольцо Loop, со встроенным джойстиком. Оно одевается, на указательный палец и управляется большом пальцем. С помощью смарт-очков Focals, можно будет читать сообщения, узнавать погоду, информацию о входящих звонках, местоположение и многое другое. Данные очки будут стоить не менее 1000 долларов.