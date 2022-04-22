Новые сравнительные скриншоты FSR 2.0 показывают Deathloop в разных разрешениях

Когда AMD впервые представила FSR 2.0, она продемонстрировала новую технологию временного масштабирования, продемонстрировав несколько сравнительных скриншотов 4K для игры Deathloop от Arkane, первой игры, поддерживающей обновленное FidelityFX Super Resolution.

Однако несколько пользователей выразили желание проверить FSR 2.0 в действии при более низких разрешениях, таких как 1440p и 1080p. AMD удовлетворила это желание, предоставив обширный набор сравнительных скриншотов основных режимов FSR 2.0, работающих с разрешением 4K, 1440p и 1080p.

Эти скриншоты Deathloop были сняты на ПК, оснащенном процессором AMD Ryzen 9 5950X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, графическим процессором AMD Radeon RX 6800 XT и ОС Windows 10 Pro. Графика была установлена ​​на «Ультра». Deathloop также предложит дополнительный режим Ultra Performance FSR 2.0, хотя AMD не продемонстрировала его на сравнительных изображениях. Согласно презентации GDC 2022, режим Ultra Performance может обеспечить улучшение времени кадра до 147% при разрешении 4K с включенной трассировкой лучей.